China in de schijnwerpers op Erasmus Universiteit

Chinees Nieuwjaar

In de aanloop naar de viering van het Chinese nieuwjaar is dinsdag aan de Erasmus Universiteit 'China in Focus' van start gegaan. De Chinese Student Association organiseert drie dagen lang lezingen, workshops en netwerkborrels.





Zaterdag begint het Chinese Jaar van de Haan. Om dat te vieren zijn er veertien hanen geplaatst in de binnenstad van Rotterdam. Twee Chinese toeristes bij de haan in de Markthal, zeiden eerder dat



"We willen een brug slaan tussen Nederland en China door studenten, bedrijven en ondernemers uit beide landen met elkaar in contact te brengen", zegt Michelle Yang van de Chinese studentenvereniging. "Tegelijkertijd willen we het Chinees nieuwjaar promoten, ook onder Nederlandse Chinese studenten."