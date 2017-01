Brand: 'Ik ga meedoen om de medailles'

De Dordtse wielrenster Lucinda Brand staat zaterdag in het Luxemburgse Bieles voor het eerst aan de start van het WK veldrijden. Haar ambities liegen er niet om: ‘’Ik ga meedoen om de medailles’’, zei ze dinsdagavond in Radio Rijnmond Sport.

In tegenstelling tot andere grote wedstrijden, wordt er op het WK voor een land gereden. Dat betekent dat Brand in één team zit met de favoriet Marianne Vos. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet voor de prijzen mag rijden. ''Natuurlijk houd je een beetje rekeningen met elkaar, maar het is niet zoals wegwielrennen dat je minutenlang op kop rijdt voor een ander.''



Brand kent het parcours in Luxemburg vooral van internetbeelden en mede door de sneeuw die er nu ligt, lijkt het vooral een technisch parcours te zijn. ''Er zit ook hoogteverschil in met veel afdalingen. Het is dus belangrijk het parcours goed te verkennen.''