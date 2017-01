Jonge Democraten testen Rotterdamse coffeeshops

Hoe staat het met de kwaliteit van de Rotterdamse coffeeshops? Dat willen de Jonge Democraten weleens weten. Daarom gaan ze deze week op pad om her en der een jointje te scoren.

De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, test niet alleen de wiet, maar ook bekijken ze de rolstoeltoegankelijkheid van de coffeeshop en de toewijding van het personeel.



"We willen hiermee aandacht vragen voor een wetsvoorstel om de wietkweek en het vervoer te reguleren", zegt voorzitter Kevin Brongers. "Want nu heb je de bizarre situatie dat wel de verkoop van wiet is toegestaan, maar niet de kweek en het vervoer. Daaraan moet een eind komen, vinden wij."



Bestrijdingsmiddelen

"Wij zouden graag zien dat de consument beter wordt beschermd", zegt Henk Goris van de jongerenorganisatie. "Als ik nu een joint koop, weet ik niet wat erin zit. Het zou best kunnen dat er bestrijdingsmiddelen voor worden gebruikt. Daar willen we met onze test meer informatie over krijgen."



Verder willen de Jonge Democraten de coffeeshops testen op de vriendelijkheid en de deskundigheid van het personeel en de sfeer. "We zijn niet per se voor drugsgebruik, maar maar willen wel dat mensen veilig kunnen gebruiken."



Anoniem betreden beide jongemannen later een cofffeeshop in het centrum van Rotterdam. Met een joint komen ze later weer naar buiten. "Drie euro gekost. Nu gaan we hem ontleden en daarna rookt Henk 'm op."