'Glasfabriek Schiedam dicht: honderden banen op de tocht'

De glasfabriek van O-I in Schiedam

De glasfabriek van O-I Manufacturing in Schiedam sluit over enkele maanden de deuren. Daardoor staan 230 banen op de tocht, zegt FNV-bestuurder Piet Janssen.

Het personeel werd volgens Janssen dinsdag compleet overvallen door het besluit. ''Het kwam als een donderslag bij heldere hemel'', aldus de FNV'er.



Volgens de vakbond was er geen directe noodzaak de vestiging te sluiten. ''Het ging goed met het bedrijf. Ze hebben de laatste jaren aardige stappen vooruit gemaakt.''



Augustus

De fabriek sluit volgens FNV in augustus de deuren. De productie wordt dan overgeheveld naar andere vestigingen van het Amerikaanse bedrijf.



Janssen vermoedt dat de directie mogelijk terugschrok voor de bouw van een nieuwe oven. ''Dat was een forse investering'', stelt hij.



De bond gaat in gesprek met de directie van O-I. Als sluiting van de fabriek niet is te voorkomen, wordt volgens Janssen ingezet op een goed sociaal plan voor het personeel.



Verschrikkelijk

Vakbond CNV meldt dat een onderhandelaar toevallig op het bedrijf was toen het nieuws bekend werd gemaakt. ''Het was verschrikkelijk. Na de personeelsbijeenkomst kwamen de mensen zwaar aangeslagen naar buiten'', meldt de bond.



''Als reden voor de sluiting geeft de directie overcapaciteit in de markt, de relatief hoge productiekosten en verouderde ovens'', aldus CNV, die dat laatste 'lulkoek' noemt. ''Dat die ovens geen eeuwigheid meegaan, dat weet je.''