El Ahmadi met Marokko verder in de Afrika Cup

Feyenoord kan voorlopig nog geen beroep doen op middenvelder Karim el Ahmadi. Hij wist zich dinsdagavond met zijn land Marokko te plaatsen voor de tweede ronde van de Afrika Cup. Marokko rekende af met titelverdediger Ivoorkust dat hierdoor is uitgeschakeld.

El Ahmadi speelde de hele wedstrijd bij de Marokkanen en zag dat een fraai afstandsschot van Rachid Alioui genoeg was voor een 1-0 overwinning. Ivoorkust speelde met oud-Feyenoorder Salemon Kalou in de basis.



Marokko speelt komende zondag in de kwarfinales van het toernooi tegen de nog te bepalen winnaar van groep D. Egypte en Ghana maken woensdag onderling uit wie dat wordt.