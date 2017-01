Het Filmfestival bij RTV Rijnmond

Toegetakeld door de Liefde

Tijdens de week van het Filmfestival iedere avond vanaf 22.00 uur, een bijzondere RTV Rijnmond Documentaire, ooit in première, gegaan tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam gevolgd door een filmfestivalfilm.

Maandag 30 januari 2017

22.00 uur - Toegetakeld door de Liefde

Arie worstelt met een writersblock en denkt zijn muze te hebben gevonden in de mooie trambestuurster Sonja. Wanneer haar lijn wordt opgeheven probeert hij op allerlei manieren met haar in contact te komen. Hij volgt haar, wacht op haar voor winkels waar hij haar ooit heeft gezien, dringt binnen op het personeelsfeest van het vervoersbedrijf en rijdt met alle tramlijnen mee. Als hij ontdekt dat er een andere man is in het leven van zijn Sonja, laat hij zijn droom over een leven samen met haar niet verpesten door deze ‘Dikke met z’n toverviool!’ Terwijl zijn fantasieën over Sonja steeds mooier worden, gaat het met Arie steeds beroerder.



23.30 uur - Los Muertos

Wie voor een dubbele moord 34 van zijn 54 levensjaren in het staatshotel heeft gelogeerd, neemt eenmaal weer buiten de wereld met verbaasde ogen waar. Zo vergaat het Argentino Vargas, een stoïcijnse en zwijgzame man die na zijn vrijlating terugkeert naar zijn geboortedorp om zijn dochter terug te zien. Dat dorp ligt diep in de Argentijnse jungle en de tocht ernaartoe vormt het hart van deze bespiegelende, minimalistische film die als het ware in zichzelf onderduikt. Hoofdrolspeler Vargas is een amateurvertolker en zelf uit het oerwoud afkomstig.





Dinsdag 31 januari 2017

22.00 uur - Conducting Boijmans

Hij bezoekt het atelier van een kunstenaar in New York, leidt schoolkinderen rond, assisteert een kunstenaar bij het voltooien van zijn werk, onderhandelt over een unieke tekening en drinkt een kopje koffie bij een zakenman om over een legaat te praten: de documentaire Conducting Boijmans laat zien hoe gevarieerd het takenpakket is van Sjarel Ex, sinds tien jaar directeur van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen.



23.30 uur - Ana y los otros

On the road door Latijns-Amerika belanden MUBI en de Filmkrant deze week in de Argentijnse provincie Entre Rios, waar de twintiger Ana terugkeert naar het stadje dat ze na haar middelbare-schooljaren verliet. En waar ze tot de ontdekking komt dat ze sindsdien nog nauwelijks een stap verder is gekomen.





Woensdag 01 februari 2017

22.00 uur - Fashion House Marga Weimans

Marga Weimans is één van de meest opvallende Nederlandse modeontwerpers van dit moment. In de documentaire FASHION HOUSE MARGA WEIMANS wordt Marga een jaar lang gevolgd op haar weg naar de top. Weimans is weliswaar modeontwerper maar wijkt op diverse punten af van het standaardbeeld dat zich daarbij opdringt. Haar talent ligt in het combineren van meerdere disciplines: mode, kunst, architectuur en technologie, zonder dat ze zich conformeert aan bestaande grenzen in de haute couture.



23.00 uur - De jueves a domingo

Even raak als dromerig speelfilmdebuut dat zich helemaal afspeelt in en rond de gezinsauto van een Chileens gezin op vakantie. De kinderen spelen de gebruikelijke achterbankspelletjes, terwijl voorin het huwelijk zijn langste tijd gehad lijkt te hebben. Mede dankzij het Hubert Bals Fonds tot stand gekomen.





Donderdag 02 februari 2017

22.00 uur - Lee Towers

Lee Towers. De zingende kraanmachinist. De stem van Rotterdam. Zijn concerten in Ahoy in de jaren 80 waren nooit zomaar optredens, maar Gala’s of the Year, in Vegasstijl. Compleet met groot orkest, showtrap en showballet. Maar weinigen kennen de man achter de glamoureuze buitenkant: Leen Huijzer uit Bolnes.





Vrijdag 03 februari 2017

22.00 uur - Pedaalridder

Dik ingepakt en scherend door de stad op zijn inline-skates was hij de bekendste zwerver van Rotterdam. Maar lang niet iedereen weet dat Willem Koopman half jaren zestig nationaal sprintkampioen en drievoudig kampioen op de tandem was.

Ontkroond na dopinggetbruik gleed hij, via tal van dubieuze baantjes, af naar een zwerversbestaan en een geheel eigen universum waarin hij heldendaden verrichtte als beschermer van zichzelf en de rest van Rotterdam.





23.00 uur - Adrift

Duyen gaat trouwen. Ze denkt dat ze van haar twee jaar jongere verloofde houdt. Maar wat betekent dat eigenlijk? De onstuimige bruiloft eindigt zonder romantiek. De naïeve bruidegom blijkt een moederskindje. Stomdronken wordt hij de slaapkamer binnengedragen, en ook later is hij niet bij machte het huwelijk te consummeren. Via een jaloerse vriendin komt Duyen terecht in de kringen rond een charmante man van de wereld, met lak aan trouw of moraal, die verwarrende gevoelens in haar wakker maakt. De onervaren echtgenoot kruist intussen het pad van een voor haar vader gevlucht tienermeisje.