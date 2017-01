Groot onderzoek naar schietpartij Rotterdam-Zuid

Bij de schietpartij op het W.G. Witteveenplein van maandagavond waren mogelijk twee mannen betrokken. Dat meldt de politie, die een grootschalig onderzoek is begonnen naar het voorval waarbij een 38-jarige Rotterdammer ernstig gewond raakte.

Het slachtoffer, een bekende van de politie , werd maandag rond 20.20 uur neergeschoten op het plein in Rotterdam-Zuid. Toen agenten na een melding arriveerden, stond al een groep mensen rond de gewonde Rotterdammer. De man lag in het gras naast de weg.Het slachtoffer is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Sommige omstanders verklaarden tegenover de politie dat ze meerdere knallen hoorden. Ook zagen getuigen twee mannen wegrennen richting de Jacques Nycolaasstraat.Het duo zou daar in een auto zijn gestapt, die wegreed richting de Vuurplaat, aldus de politie dinsdagavond. Over het motief voor de schietpartij is nog niets bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of het ging om een liquidatiepoging.