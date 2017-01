Floranus: 'Ik schoot hem gewoon in mijn vaste hoek'

Floranus: 'Ik schoot hem gewoon in mijn vaste hoek'

Door de zestiende en winnende strafschop van Sherel Floranus won Sparta dinsdagavond de kwartfinalewedstrijd van het bekertoernooi op bezoek bij FC Volendam. Na afloop zei Floranus dat hij gewoon rustig bleef. ''Ik was kalm, heb mijn vaste hoek en daar schoot ik hem in.''

Door een schorsing van hoofdtrainer Alex Pastoor was Micheal Reiziger de hoofdverantwoordelijke langs het veld. Hij zag dat zijn ploeg het lastig had tegen de nummer vier van de Jupiler League. ''Zij kunnen gewoon goed tikken en daar hadden we moeite mee.''



Sparta bereikte door deze overwinning voor het eerst sinds 2004 de halve finales van de KNVB-beker, maar dat vond Reiziger geen rede voor een groot feest. ''De volgende wedstrijd is vrijdag al en die is net zo belangrijk.''



In de eredivisie nemen de Rotterdammers het dan in Tilburg op tegen Willem II. Een duel tussen de nummers 12 en 13 van de ranglijst. De avond ervoor krijgt Sparta te horen wie de tegenstander is in de halve finale van de beker.