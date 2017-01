Ontsnapte Elias Adahchour op Nationale Opsporingslijst

De in Rotterdam ontsnapte Elias Adahchour is door de politie op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Hij ontsnapte vorige week na een bezoek aan het Sint Franciscus Gasthuis.

Op de Nationale Opsporingslijst staan vijftien criminelen die dringend door de politie gezocht worden. Op de lijst staan ook de broertjes Markiet uit Rozenburg voor de moord op een familielid en Cengiz Akin uit Rotterdam voor de moord op een Amsterdammer.Elias Adahchour zat tot een week geleden in voorarrest voor twee schietpartijen in Rotterdam-Zuid, eind vorig jaar.Hij wist op het terrein van het Sint Fanciscus Gasthuis te ontsnappen aan zijn begeleiders. Een paar uur later werd hij voor het laatst gezien op de Gordelweg. Kort daarvoor was hij midden in de spits de drukke snelweg A20 overgelopen.De afgelopen week waren er twee invallen in woningen in Schiedam en Rotterdam . In beide gevallen werd Adahchour niet aangetroffen.