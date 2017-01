Varend Corso toch naar Maassluis

Het Varend Corso doet dit jaar toch Maassluis aan. Plannen om de route aan te passen en naar Den Haag te gaan zijn dinsdag geschrapt na spoedberaad over de veiligheidssituatie.

De organisatie van de botenoptocht met bloemen, planten en fruit zegt dat de route in Den Haag geschrapt is omdat op sommige plekken de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd kon worden. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.Met de nieuwe route zou het corso niet meer langs Maassluis en Maasland komen. Vlaardingen stond wel nog op het schema. Een paar weken geleden had burgemeester Haan van Maassluis nog een indringend gesprek met de organisatie.Het Varend Corso begint op 4 augustus met de Rijnmonddag en duurt drie dagen. Het thema dit jaar is 'Be happy'.