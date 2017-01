'Iedereen in de glasfabriek is erg terneergeslagen'

De poort van de glasfabriek in Schiedam woensdagochtend

Een bedrukte stemming bij de glasfabriek in Schiedam. Dinsdag kreeg het personeel te horen dat de glasfabriek in augustus de deuren sluit. ''Iedereen is heel erg terneergeslagen.''

Radio Rijnmond sprak woensdagochtend bij de poort enkele medewerkers. Voor veel van hen kwam de mededeling van de Amerikaanse eigenaar als een donderslag bij heldere hemel.



''Er werd gezegd dat de we de afgelopen achttien maanden heel goed hebben gedraaid, de rendementen zijn schitterend en er zijn prachtige investeringen gedaan'', zegt een medewerker.



''Maar omdat de glasmarkt overspoeld is -wat wij betwijfelen- gaan we dicht.''



Leerdam

Er is hoop dat een deel van de 230 medewerkers overgeplaatst kan worden naar de vestiging in Leerdam. Maar sommigen zijn daar somber over:



''Ik werd gisteravond afgelost door iemand zodat ik naar een korte vergadering kon komen. Ook de leiding was verrast dat we dichtgaan. In mei ben ik 58. Ik denk dat er weinig hoop is voor mij. Dus het wordt gewoon een kwestie van je vishengeltje van zolder halen.''



''Ik ben wel aan het nadenken hoe ik het financieel verder ga regelen. Ik zal wel een buffertje moeten opbouwen. Daar hebben nog een half jaar de tijd voor'', besluit de medewerker.