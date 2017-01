Feyenoorder Koomen op huurbasis naar FC Den Bosch

Feyenoorder Bert Koomen speelt de rest van dit seizoen voor FC Den Bosch. De 20-jarige vleugelverdediger vertrekt op huurbasis naar de huidige nummer twaalf van de eerste divisie.

Koomen doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. In mei 2016 ondertekende hij zijn eerste profcontract bij de Rotterdammers. Koomen maakte dit seizoen vooral speelminuten in het Feyenoord 2. In het eerste elftal kwam hij nog niet in actie.