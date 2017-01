Verkeersbordenplakkunst leidt af en moet verwijderd

De ludieke verkeersborden-stickerkunst van de Franse kunstenaar Clet Abraham moet op last van de gemeentelijke dienst Stadstoezicht Rotterdam eraf gepulkt.

De vrolijk stemmende kunst op de ge- en verbodsborden is naar de mening van deze handhavingsafdeling te afleidend voor de verkeersdeelnemer.



De kunstzinnige plakuitingen van de wereldberoemde Fransman zijn tot nader order nog te vinden op de borden in de Conradstraat bij het Centraal Station, het verkeerslicht op de hoek Admiraal de Ruijterweg bij het Blaakse Bosje van Blom en de Wilhelminakade nabij de metro, cafe Rotterdam en pal voor Hotel New York