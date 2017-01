Finale Zuid-Holland Korfbal Cup bij HKV/Ons Eibernest

korfbalcup

HKV/Ons Eibernest uit Den Haag is de gastheer bij de finales van de Zuid-Holland Korfbal Cup op dinsdag 21 februari. Het is voor het eerst in de zes edities dat de finale gespeeld wordt bij een club uit het KNKV district Noord-West.

De Haagse overgangsklasser maakt zelf ook nog kans om de finale te bereiken. Dan zullen zij wel moeten afrekenen met KCC/SO Natural. De ploeg uit Capelle aan den IJssel is momenteel koploper van de hoofdklasse. De andere halve finale gaat tussen GKV/Enomics uit Gorinchem en het tweede team van PKC/SWKGroep.



De finale wordt voorafgegaan door de eindstrijd bij de D-pupillen. Albatros, Maassluis, Sporting Delta of Nieuwerkerk D1 zal de opvolger worden van ONDO D1. Naar verwachting zullen wederom alle 1000 beschikbare plaatsen bezet zijn.