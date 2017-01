Filmfestival Rotterdam opent met wereldpremière

De 46e editie van het International Film Festival Rotterdam opent woensdagavond met de internationale première van de film Lemon. Het is een van de 108 wereldpremières, waarvan er 23 van Nederlandse makelij zijn. In totaal zijn er deze editie 484 films te zien.

Lemon is het debuut van Janicza Bravo en een grappig portret van een sympathieke mislukkeling.Koning Willem-Alexander komt vrijdag naar Rotterdam voor de première van Double Play, een film naar het boek Dubbelspel van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion. Vorig jaar was Máxima al aanwezig op het IFFR.Acht films maken dit keer kans op de Tiger Award en een speciale juryprijs voor een buitengewoon artistieke prestatie binnen de competitie, waar bedragen van 40.000 en 10.000 euro aan verbonden zijn.Het IFFR trekt jaarlijks veel bezoekers en professionals uit de filmbranche naar Rotterdam. Het festival duurt twaalf dagen, tot en met 5 februari.Vanaf volgende week maandag besteedt TV Rijnmond elke avond aandacht aan het filmfestival. Vanaf 22.00 uur is er een bijzondere RTV Rijnmond Documentaire, gevolgd door een filmfestivalfilm.