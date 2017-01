Drinkwaterbedrijf wil stop op lozing GenX door Chemours

Chemours Dordrecht

Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat het Dordtse Chemours stopt met de lozing van de stof GenX op de rivier. "Die stof hoort niet in het water en wij kunnen het er ook niet uithalen", zegt Joost van Luijt van Oasen.

De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuwe vergunning voor het Dordtse bedrijf. "Daarin kan stoppen met lozing van deze stof geregeld worden en dat is dus wat we de provincie zullen vragen te doen."



GenX

Oasen is het waterbedrijf voor de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en een deel van de Drechtsteden. Het haalt z'n drinkwater uit de rivieren, waarin al enkele jaren zeer kleine hoeveelheden GenX worden aangetroffen.



De hoeveelheden liggen ver onder de door het RIVM gehanteerde veilige norm, maar dat is volgens Oasen niet relevant: "De stof hoort er gewoon niet in. Dat geldt voor meer stoffen, maar van deze stof is de bron aanwijsbaar. Dus wij zeggen; stop er mee", aldus Van Luijt.



Aanpassen van de zuiveringsinstallaties om GenX toch uit het water te halen is volgens hem de omgekeerde wereld: "Los van de torenhoge kosten zeg je eigenlijk; gooi alles maar in de rivier, het drinkwaterbedrijf moet het er maar weer uithalen."



PFOA

GenX is de vervanger van het omstreden PFOA dat jarenlang werd gebruikt in de teflonfabriek van DuPont in Dordrecht die werd overgenomen door Chemours. GenX is volgens het bedrijf veel minder schadelijk dan z'n voorganger, maar toxicologen twijfelen daaraan.



Van twee deelstoffen in GenX zijn de gezondheidsrisico's eigenlijk niet duidelijk. Daarnaar wordt onder meer in Duitsland onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan -en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden- worden niet op korte termijn verwacht.



Collegabedrijf Evides, dat zorgt voor drinkwater in onder meer Rotterdam en Dordrecht, komt later op de dag met een reactie op het standpunt van Oasen.



Evides, dat zorgt voor drinkwater in onder meer Rotterdam en Dordrecht, zegt geen last te hebben van GenX. "Wij maken ons drinkwater van water uit de Biesbosch en van grondwater, waar het niet in zit", zegt Sandra van de Vate van Evides.