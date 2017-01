Vader 'meisje van Nulde' klaagt over tbs-verlof moordenaar

Mike J tijdens de rechtszaak - Foto: Robin Utrecht (ANP)

Vader Martin Huisman van het Dordtse 'meisje van Nulde' heeft bij staatssecretaris Dijkhof van Veiligheid en Justitie klachten ingediend over het verlof van de man die zijn dochter om het leven heeft gebracht.

De vader kreeg heel laat te horen dat Mike J. op onbegeleid verlof mocht uit de tbs-kliniek. Huisman wil van de staatssecretaris weten hoe hij denkt herhaling van de late mededeling in de toekomst te voorkomen.



De andere dochter van Huisman zou er veel last van hebben dat de man die haar zusje heeft gedood op onbegeleid verlof mag. Eerder had de vader al excuses gekregen van justitie vanwege de gebrekkige communicatie rondom het onbegeleid verlof.



Meisje van Nulde

Rowena stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend Mike J. werden daarvoor veroordeeld.



Het Dordtse meisje kreeg de bijnaam 'meisje van Nulde' omdat daar een deel van haar lichaam werd gevonden.