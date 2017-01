Honderden mensen in de rij voor uitverkoop Hunkemöller

Voor Rotterdam Ahoy staat een enorme rij wachtenden voor de fabrieksverkoop van Hunkemöller. De rij is een paar honderd meter lang.

De lingerieketen organiseert iedere maand zo'n uitverkoop in Nederland. Dit keer is Rotterdam aan de beurt.Lingerie kost tussen 2 en 4 euro. Mensen moeten wel eerst 4 euro entree betalen om sowieso binnen te kunnen komen.De kledingketen had juist voor Ahoy gekozen om lange wachttijden zoals eerder bij een fabrieksuitverkoop in Amsterdam te voorkomen.''In Amsterdam was het wat kleiner opgezet. De wachttijd liep toen op tot 3 uur. Daar hebben we van geleerd en daarom hebben we twee hallen van Ahoy afgehuurd, dus de wachtrijen buiten zullen er eigenlijk niet meer zijn'', zei een woordvoerster van de keten woensdagochtend nog hoopvol op Radio Rijnmond.Rond het middaguur bleek moest de keten daarvan terugkomen en was de wachttijd inmiddels opgelopen tot zeker een uur.

Mevrouw Oosting.