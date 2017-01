De Hef over twee weken weer compleet met val

Het middenstuk van de oude spoorbrug De Hef in Rotterdam wordt op dinsdag 7 februari teruggeplaatst. Twee drijvende bokken komen er aan te pas om het zogeheten val in te hijsen.

Het enorme gevaarte werd twee jaar geleden onder massale publieke belangstelling weggevaren naar een terrein aan de Gustoweg . Daar is groot onderhoud uitgevoerd.Aan het vaststellen van de datum voor het enorme transport over de Nieuwe Maas ging veel overleg vooraf, zegt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam:''We zijn afhankelijk van de scheepvaart. We moesten met het Havenbedrijf overleggen wanneer we het terugvaren het beste konden plannen. 7 februari is het meest geschikte moment.''Volgens Van Druten blijft het onderhoud binnen het gestelde budget van 8 miljoen euro. Hij is trots op het resultaat:''Het middenstuk verwachten we die dinsdag om een uur of elf. Het inhijsen is een enorm spektakel. De torens van de brug zijn inmiddels helemaal klaar en zien er ook prachtig groen uit. Als Rotterdammer ben ik daar trots op.''''De aanbruggen zuid en noord zijn nog ingepakt. Die moeten nog geschilderd worden. Dat zijn de laatste loodjes'', besluit Van Druten.