Rijnmond NU: de Open Microfoon

Iedere woensdag in het laatste uur van Rijnmond Nu bepaal JIJ waar het onderwerp naar toe gaat in de Open Microfoon.

Wil je meepraten over het Nieuws, dat je hoort? Voel je je een soort Don Quichote tegen de windmolens die veel hoger worden dan gepland? Heb je slechte ervaringen in het ziekenhuis? Groei je bijna vast aan de stoel in de wachtkamer?Heb je persóónlijk nieuws? Over een heftige of bijzondere gebeurtenis in je familie- of vriendenkring? Heb je onlangs een bijzondere aankoop gedaan? Wil je een bijzondere vakantie-ervaring delen?Iedereen mag Jules Deelder een ode brengen door een video te maken waarin je een gedicht van de Rotterdamse nachtburgemeester voordraagt. Heeft u een favoriet gedicht van Deelder? Bel ons en draag het voor!Staat er een oude bandrecorder of salontafel te verstoffen op zolder en je wil er van af? Of ben je juist op zoek naar een modelvliegtuig? Roep de hulp in van je mede-luisteraar...Heb je een klacht? Of wil je je ergernis uitspreken?Een twitterbericht stuur je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :