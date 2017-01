Advocaat:'Henk E. heeft geen eerlijk proces gehad'

Advocaat Jan Boone heeft bij de Rotterdamse rechtbank betoogd dat zijn cliënt Henk E. geen eerlijk proces heeft gehad. De 64-jarige Schiedammer wordt verdacht van drugsimport en omkoping van een Rotterdamse douanier.

Justitie eiste vorige week 16 jaar cel tegen Henk E. Hij zou onder meer 400 kilo cocaïne vanuit Brazilië naar Rotterdam hebben verscheept.Advocaat Boone heeft in de afgelopen maanden meermalen aan de rechtbank gevraagd om vermeende informanten te horen. Daarnaast wilde hij toevoeging van de stukken uit de zaak van de douanier . De rechtbank wees dat alles steeds af, waarop Boone tevergeefs trachtte de rechtbank te wraken.In zijn pleidooi doet hij dat nog eens dunnetjes over. Hij spreekt van een ‘vooringenomen rechtbank’, die ‘schamper’ reageert op zijn verzoeken. De afwijzingen van de rechtbank (zoals “u heeft dit onvoldoende gemotiveerd”) omschrijft Boone als ‘hinderlijke mantra’s’.Ook wijst hij erop dat Henk E. (samen met zijn zoon Marco) nog de enige is van de vele drugsverdachten, die nog vastzit. Volgens de advocaat heeft dat alles te maken met het vermoeden dat Henk E. bij meerdere liquidaties betrokken was, zonder bewijs. Uiteindelijk heeft justitie zelfs de poging liquidatie op medeverdachte René F. van de lijst gehaald.Boone: “Het OM heeft bij herhaling de betrokkenheid van cliënt bij liquidaties gesuggereerd en daarmee kunstmatig een grond voor gevangenhouding in stand gehouden.” Henk E. heeft zelf tijdens de zitting gezegd dat hij vastzit op zijn achternaam. Daarbij verwees hij naar een eerdere veroordeling in 1998 voor moord en drugshandel. Hij kreeg toen 18 jaar cel.Volgens Jan Boone kan ook feitelijk niet worden bewezen dat zijn Schiedamse cliënt drugs heeft ingevoerd. Bij één transport, een partij ananassen in februari 2015 uit Panama, zijn geen drugs aangetroffen. Justitie zegt uit afgeluisterde telefoontjes op te maken dat er wel cocaïne is gesmokkeld. Boone: “Er is niets gevonden. Invoer van cocaïne is derhalve niet aan de orde.”Het transport van 400 kilo cocaïne uit Brazilië, in april 2015, is in de ogen van de raadsman zeer dubieus. Het schip voer namelijk niet rechtstreeks naar Rotterdam, maar maakte tussenstops in onder meer Engeland en Spanje. Een rechtstreekse link tussen Henk E. en Braziliaanse smokkelaars is daarom in zijn ogen niet te leggen. “In meerdere havens kan de cocaïne eenvoudig tussen de lading zijn gestopt.”Boone wijst er ook op dat er voorinformatie was over duizend kilo cocaïne. “Waar is die 600 kilo gebleven? Is die er door de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) uitgehaald om de eigen organisatie te bekostigen? Deze zaak is corrupter dan die ene douanier”, aldus de advocaat na afloop van de zitting.Zijn cliënt Henk E. heeft tijdens het gehele proces gezwegen over zijn eventuele betrokkenheid bij drugshandel. Advocaat Boone wil dat justitie niet-ontvankelijk wordt verklaard, vanwege het gebruik van informanten. Als dat wordt afgewezen, vraagt hij vrijspraak. De rechter in Rotterdam doet op 15 maart uitspraak.