Zieke Toornstra onzeker voor bekerduel met Vitesse

Jens Toornstra

Het is onzeker of Jens Toornstra donderdagavond in actie kan komen voor Feyenoord in het duel in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi met Vitesse. De aanvallende middenvelder is ziek geweest.

Trainer Giovanni van Bronckhorst zal op de wedstrijddag een beslissing nemen over de inzetbaarheid van Toornstra. Hij kon woensdag niet meetrainen, maar was wel bij de wedstrijdanalyse.



Voor Feyenoord is het een streep door de rekening, omdat de middenvelders Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena ook niet beschikbaar zijn. Het ligt voor de hand dat Van Bronckhorst, als het drietal niet kan spelen, zal kiezen voor Renato Tapia en Marko Vejinovic als vervangers en niet veel gaat schuiven met de spelers in zijn elftal. "Uiteindelijk wil ik ook niet teveel wisselen. Het is belangrijk om vast te houden aan een vaste kern. De vervangers zullen er ook voor gaan en we zullen zorgen dat het goed staat", aldus Van Bronckhorst tijdens de persconferentie.



Eljero Elia zal wel van gewoon van de partij zijn. De aanvaller meldde zich maandag nog af voor het Haags sportgala met een rugblessure, maar dat lijkt niet ernstig. Van Bronckhorst: "Hoezo Elia last van z'n rug? Oh, afgemeld voor prijs Haags sportman van het jaar? Nou, hij trainde gewoon mee, dus zal wel meevallen."