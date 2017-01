Achttien tips over moord op Spijkenisser

Erik van den Boogaart

De politie heeft achttien tips gekregen over de moord op Erik van den Boogaart uit Spijkenisse. De moord kwam dinsdagavond uitgebreid aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Voor die uitzending werden opnamen gemaakt in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse, waar Van den Boogaart woonde.



Het lichaam van de 55-jarige man werd 11 november in plastic gewikkeld in het Schelde-Rijnkanaal gevonden. Hij is volgens de politie waarschijnlijk al kort na zijn verdwijning in juni doodgeschoten. Zijn auto zou in oktober zijn gevonden in Charlois.



Drugs

Bij wat voor zaken de man precies betrokken was is nog onduidelijk, maar voor de politie ziet het ernaar uit dat zijn leven 'een duistere kant' had. Hij deed vermoedelijk 'iets met verdovende middelen'.



Uit onderzoek blijkt dat de man begin 2016 vaak in Antwerpen was. Hij beschikte over 'grote sommen cash' en rekende telkens contant af.



Van den Boogaart werkte voor een bulkgoederenbedrijf in de Rotterdamse haven, maar was in 2015 in de ziektewet beland na een arbeidsongeval.



Maand later

Zijn vrouw, die vaker niets te horen kreeg over zijn doen en laten, gaf hem pas een maand na zijn verdwijning in juni als vermist op.