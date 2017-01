Krakers willen verpaupering in Streefkerk stoppen

Krakers hebben het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat in Streefkerk ingenomen. Ze willen zo een statement maken. Het pand staat al lange tijd te verpauperen. En dit kan zo niet langer, vinden ze.

De eigenaar van het oude gemeentehuis in Streefkerk kijkt niet meer om naar het pand. Hij schijnt in Zwitserland te wonen. En dus staat het er nu slecht bij. De ruiten liggen eruit en dus is alles dichtgespijkerd. Een doorn in het oog van veel dorpsbewoners. “Een schande is het!”Tijd voor actie, vinden de krakers. Ze zijn van plan het gebouw op te knappen en er een soort hangplek van te maken voor de jeugd in het dorp. “Twee vliegen in één klap. We kunnen niet langer aanzien dat dit pand steeds slechter wordt en we merken dat er een plek nodig is voor onze jongeren”, vertelt initiatiefnemer Patrick Takkenberg.Overal aan het gebouw zijn bordjes opgehangen: ‘Gekraakt! Om Streefkerk toon/leefbaar te houden.’ Vooral in de avonduren en in het weekend worden er klusjes gedaan. Slapen doen de krakers gewoon in hun eigen huizen. "Iemand moet het doen. En we hopen dat de eigenaar ons uiteindelijk ook ons gang laat gaan.", aldus Takkenberg.De politie lijkt de kraakactie vooralsnog te gedogen. Buurtbewoners zijn in ieder geval enthousiast. “Een superactie”, vindt Matthé Sprong, de beheerder van het naastgelegen dorpshuis. “De angst is hier groot dat als het leeg blijft staan het pand op een dag in de fik gestoken wordt.”