Jones: "Ik wil blijven, maar speeltijd is belangrijk"

Brad Jones

Brad Jones is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord, maar hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. "We hebben voor de winterstop kort gesproken, maar daarna niet veel meer", zegt de doelman met een aflopend contract.

Jones kwam in de zomer naar De Kuip als vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer en staat nog steeds onder de lat. "Natuurlijk wil ik blijven, maar ik wil altijd spelen. Dat is nu het geval en straks ook. Maar ik denk dat we ons nu bezig moeten houden met bovenaan blijven staan."



Ook in de bekerwedstrijd, die Feyenoord donderdag tegen Vitesse speelt, zal Jones het doel van de Rotterdammers verdedigen. Hij heeft zich nog niet echt voorbereid op een mogelijke strafschoppenserie. "Je kunt ook niet echt veel leren van de strafschoppennemers uit het verleden, maar als het zover komt krijgen we vast wat informatie. Hopelijk hoeven we ons niet druk te maken om penalty's en kunnen we de klus in negentig minuten klaren."