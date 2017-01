Vogelgriep drukt bezoekersaantallen Weizigt

Dieren op de stadsboerderij van Weizigt (Foto: Weizigt)

Het Dordtse Duurzaamheidscentrum Weizigt heeft in 2016 ruim 5500 minder bezoekers gehad dan een jaar eerder. ''Waarschijnlijk is de vogelgriep hiervan een belangrijke oorzaak'', meldt de organisatie.

Bezoekers bleven zeker niet massaal weg bij het centrum aan het Van Baerleplantsoen: het totale bezoekersaantal was vorig jaar 156.425; 3 procent lager dan in 2015.



Afgesloten

De organisatie vermoedt dat er minder bezoekers langskwamen omdat vanwege de vogelgriep een deel van het terrein uit voorzorg was afgesloten. Ook zijn alle vogels sinds november opgehokt en is het vogeleiland niet bereikbaar.



Stadsboerderij

Het centrum, dat duurzaam denken wil aanmoedigen, bestaat uit 2 hectare natuurterrein. Daar zijn onder meer een stadsboerderij, Klimaatkas, Aquarama en een Bijenstal te vinden.



Volgens het centrum kwamen op sommige activiteiten wel veel mensen af. Het gaat dan om jaarlijks terugkerende evenementen als de sponsorloop Wandelen voor Water en het Schaapscheerdersfeest.