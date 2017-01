Miljoenste reiziger in bussen Randstadnet in regio

Hanny van Veen neemt een bos bloemen in ontvangst(Foto: Connexxion)

Voor reizigster Hanny van Veen had een busreis tussen Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee een verrassend einde. Ze bleek de miljoenste reiziger te zijn op de lijndienst tussen Goeree Overflakkee, de Hoeksche Waard en Rotterdam Zuidplein.

Van Veen nam woensdag bij het uitstappen een bos bloemen en vier dagkaarten in ontvangst. Ze vertelde regelmatig op de bus te stappen om familie of vrienden te bezoeken of naar het ziekenhuis te gaan.



Een woordvoerster van Connexxion noemt het een 'prachtige mijlpaal' dat na ruim een jaar al een miljoen mensen een rit hebben gemaakt met het lokale R-net. Het bedrijf gebruikte onder meer chipkaartgegevens om te bepalen waar reiziger nummer 1.000.000 zou opduiken.



Keurmerk

Het Randstadnet (R-net) is een kwaliteitskeurmerk voor bussen, dat op meerdere plekken in de Randstad wordt gebruikt. R-netbussen rijden sinds 2015 ook tussen Rotterdam en Dirksland.



Volgens Connexxion is het voor reizigers erg aantrekkelijk dat de bussen minstens vier keer per uur rijden op lijnen 436 en 437 tussen Goeree Overflakkee, de Hoeksche Waard en Rotterdam Zuidplein. Het aantal reizigers zou daardoor fors zijn toegenomen.