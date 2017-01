Justitie stopt onderzoek naar fatale aanrijding Schiedam

Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding op de Laan van Bol'es in Schiedam wordt gesloten. Het Openbaar Ministerie kan niet achterhalen wie de 21-jarige Hamiddou Laïti doodreed op een zebrapad.

De politie vermoedt dat het slachtoffer op 6 november 2015 opzettelijk is aangereden . De auto werd 100 meter verder leeg achtergelaten en bleek gestolen. Omstanders zagen na het ongeluk ten minste drie inzittenden wegrennen.Sommige getuigen zouden na de dodelijke aanrijding hun mond hebben gehouden. Ze vreesden voor represailles . De autoriteiten loofden een beloning uit van 7500 euro voor de gouden tip, maar dat leidde niet tot een doorbraak.Eerder werden al zes verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij aanrijding of de diefstal van de auto. ''Wie verantwoordelijk is voor de dodelijke aanrijding is helaas niet komen vast te staan'', aldus het OM woensdag.Drie minderjarige verdachten moeten nog wel voor de kinderrechter verschijnen, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de diefstal van de wagen waarmee Laïti werd doodgereden.