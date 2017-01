The Cactus Blossoms (USA) in Live uit Lloyd

The Cactus Blossoms

Het Amerikaanse duo The Cactus Blossoms speelde hun eerste Europese concert in Rotterdam. In januari 2015 openden de broers Jack en Page het optreden van JD McPherson in Rotown. Nu twee jaar verder is er een debuutplaat, een complete band en speelt The Cactus Blossoms in Live uit Lloyd. Een hemelse sessie in 010...

The Cactus Blossoms zijn Jack en Page Burkum, aangevuld met een coole ritmesectie. Het duo uit Minneapolis ontpopt zich op de debuut 'You're Dreaming' als The Everly Brothers van deze tijd. Hamonieën die je kippenvel bezorgen, sterke pakkende songs en een lekker vintage geluid. The Cactus Blossoms zijn een soort muzikale tijdmachine die je terugbrengen naar de oorsprong van de rock 'n roll, de folk, de country zonder dat ze gedateerd klinken. Een feest der herkenning en tóch een nieuwe avontuur met honingzoete samensmeltende stemmen.





Maar wat hun debuut zo sensationeel goed maakt zijn de liedjes. Stuk voor stuk eigen nummers die niet alleen tranentrekkend goed zijn, maar die ook onmiddellijk zo vertrouwd klinken dat je denkt dat ze al eeuwig bestaan hebben.



The Cactus Blossoms is voor de tweede maal in Europa en zal na Nederland en België ook Spanje aandoen. Daarna keren ze terug naar de States waar ze op 11 maart samen spelen met hun grote helden en stadgenoten The Jayhawks. Plannen voor een tweede album zijn concreet zo horen we in Live uit Lloyd en er zijn plannen voor een terugkeer naar Nederland later dit jaar. Pas op, het kippenvel trekt van top tot teen!



The Cactus Blossoms in Live uit Lloyd: Jack Burkum - electrisch gitaar en zang, Page Burkum - akoestisch gitaar en zang, Andy Carroll - contrabas en Chris Hepola - drums.









