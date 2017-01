'Tientallen personeelsleden O-I mogelijk herplaatst'

Tientallen medewerkers van de glasfabriek van O-I in Schiedam kunnen mogelijk aan de slag in andere vestigingen van het bedrijf. ''We hebben ongeveer zeventig vacatures'', zei directeur P&O Rob Daamen woensdag.

Het personeel van de glasfabriek kreeg dinsdag plots te horen dat hun vestiging in augustus wordt gesloten . Medewerkers reageerden onthutst. Vooral oudere personeelsleden vrezen geen ander werk meer te kunnen vinden.Daamen ontkent dat het gaat om een vervelende boodschap. Er zou sprake zijn van overcapaciteit op de glasmarkt. ''En de kosten van productie in Schiedam zijn verhoudingsgewijs hoger dan bij andere fabrieken van O-I.''De directeur belooft zijn best te doen om mensen te herplaatsen. ''Voor mensen die helaas niet herplaatst kunnen worden, sluiten we een sociaal plan af. Uiteraard met de vakbonden. Waarbij het onze prioriteit is mensen van werk naar werk te begeleiden.''Personeelsleden reageerden woensdag sceptisch op de lezing van het bedrijf. ''We draaien in de top mee en nu we gaan sluiten'', zei een man vol ongeloof. ''Ze zeggen dat ze overcapaciteit hebben, maar gaan het wel ergens anders maken. Beetje een lulverhaal.''De medewerker, die al 27 jaar bij het bedrijf werkt, vraagt zich af of hij zou voelen voor een overstap naar een ander filiaal. ''Heb je er nog zin in?'', vraagt hij zich hardop af. ''In een werkgever die niet te vertrouwen is.''