Dochter Boskalis sluit miljoenendeal in Groot-Brittannië

Windmolen (Archief)

Het Papendrechtse bedrijf VBMS heeft een opdracht met een waarde van zo'n 100 miljoen euro binnengehaald in Groot-Brittannië. De dochteronderneming van baggeraar Boskalis gaat de bekabeling aanleggen van windmolenpark East Anglia ONE.

Het windmolenpark wordt gebouwd op zo'n 43 kilometer van de Britse kust en zal bestaan uit 102 windturbines. Het project gaat volgens Boskalis naar verwachting begin 2019 van start en moet ruim een jaar later zijn afgerond.



Kabelexpert VBMS (Visser & Smit Marine Contracting) is gespecialiseerd in het werk op zee. Het bedrijf zal kabels gaan leveren, installeren én begraven. Ook wordt de dochter van Boskalis verantwoordelijk voor het aansluiten en het testen van de leidingen.