'Traditie minder nu glasfabriek verdwijnt uit Zwart Nazareth'

De sluitende glasfabriek in Schiedam

Voor jeneverhistoricus Hans van der Sloot komt de sluiting van de Schiedamse glasfabriek niet als een verrassing. "De opkomst van andere verpakkingsmiddelen is niet te stuiten."

De Verenigde Glasfabrieken werden eind negentiende eeuw gesticht in Schiedam. Daarvoor al hadden veel distilleerderijen - waar Schiedam beroemd en berucht door is - een eigen glasfabriekje. "Vanaf 1903 werd het echt een grote industrie toen de automatische flessenmachine werd uitgevonden", zegt Van der Sloot. "Die werd hier in Schiedam direct geïnstalleerd.



"Op een gegeven moment werden er alleen voor de jenever op jaarbasis al zestig miljoen flessen geproduceerd. Dat ging in hele grote hoeveelheden naar Afrika, het Caraïbisch-gebied en Amerika. Later toen de jenever minder populair werd, is er omgeschakeld naar andere flessen. Zo hebben ze heel veel gedaan voor Coca-Cola en andere frisdranken, die zaten toen allemaal in glas."



De Kuyper

Nadat de Verenigde Glasfabrieken - aan de Buitenhavenweg en nog steeds naast de distilleerderij van De Kuyper - eerst in Franse handen kwamen, werd ze later overgenomen door een Amerikaanse producent. Nu is het verhaal dat de productie vanuit Schiedam over wordt geplaatst naar Polen, omdat daar de loonkosten lager zijn. Meer dan tweehonderd mensen lijken hun baan te verliezen in Schiedam.



"Het is natuurlijk wel een verlies voor de stad", vindt Hans van der Sloot. "Vroeger was het een industrie waarin honderden mensen werkten. Maar het is vooral een traditioneel verlies en zonde dat zo'n bedrijf met zo'n reputatie en geschiedenis gaat verdwijnen uit Schiedam."