Filmfestijn IFFR weer van start in Rotterdam

Bijna vijfhonderd bijzondere films zijn de komende twee weken te zien in Rotterdam. Daar begint woensdag de 46e editie van het Internationale Filmfestival Rotterdam (IFFR) in congresgebouw De Doelen.

De aftrap voor de nieuwe editie van het filmfestijn was het opblazen van een felgekleurde wereldbol bij het Centraal Station van Rotterdam. Dat moet het internationale karakter benadrukken van het IFFR, waar films van over de hele wereld te zien zijn.Filmliefhebbers hebben volgens IFFR-Directeur Bero Beyer weer het nodige om naar uit te kijken. ''Het IFFR is twaalf dagen feest én inhoud'', belooft hij. ''We zoeken vooral nieuwe filmmakers die wat durven.''De openingsfilm van dit jaar in Lemon; volgens het festival een 'nietsontziend portret van een sympathieke mislukkeling' uit de Amerikaanse stad Los Angeles. ''Een prachtige film'', belooft Beyer.Het festival krijgt dit jaar financiële steun van het nieuwe cultuurfonds Droom & Daad , dat wordt geleid door Wim Pijbes. De organisatie geeft een donatie aan het IFFR om het festival internationaal nog beter op de kaart te zetten.Festivalbaas Beyer is blij met de extra financiële armslag. ''Als je ambities hebt om echt wat groots te doen, dan kom je met ideeën alleen niet ver genoeg'', zegt hij. ''Dan is het heel fijn als er mensen zijn die zeggen: dat is een goed idee, wij hollen met jullie mee.''