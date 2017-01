Boeven verstoppen cannabis tussen de ketchup

Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Criminelen hebben geprobeerd op creatieve wijze 700 kilo marihuana het land in te smokkelen. Douaniers in de Rotterdamse haven vonden de softdrugs in blikjes levensmiddelen, 'zoals spinazie, frisdrank, limoensap en ketchup'.

De illegale lading was verstopt in een container uit Jamaica. De lading was via Rotterdam onderweg naar Groot-Brittannië, maar werd in Nederland onderschept. De drugs zijn inmiddels vernietigd.



De Douane deed de vondst al in november vorig jaar, maar volgens het Openbaar Ministerie kon het nieuws vanwege het onderzoek niet eerder bekend worden gemaakt.