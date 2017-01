Van Persie scoort twee keer voor Fenerbahçe

Robin van Persie - Foto: Kay in 't Veen (ANP)

Robin van Persie was woensdag op schot voor zijn club Fenerbahçe in het Turkse bekerduel met Amed Sportif. De Rotterdammer scoorde in de met 3-0 gewonnen wedstrijd twee keer voor het team van de Nederlandse trainer Dick Advocaat en diens assistenten Cor Pot en Mario Been.

Van Persie was eenmaal trefzeker met een 'Panenka'. Hij stuurde de doelman naar de verkeerde hoek en stiftte de bal langzaam recht door. Advocaat gunde veel basisspelers rust tegen de tegenstander die op het derde niveau van Turkije uitkomt. Van Persie mocht na een uur naar de kant.



Fenerbahçe stuit in de volgende ronde op stadgenoot Besiktas uit Istanbul.