Gewapende man overvalt slijterij in Dordrecht

Etalage met drankflessen (archieffoto)

Een overvaller heeft woensdagvond medewerkers van een slijterij in Dordrecht bedreigd met een mes. Op dat moment zouden ook klanten aanwezig zijn geweest in de zaak aan de Reeweg Oost. Iedereen bleef ongedeerd, zei een politiewoordvoerster.

De dader sloeg met een onbekend geldbedrag op de vlucht. Het lijkt er volgens de politie op dat hij er te voet vandoor is gegaan. ''We zijn naar hem op zoek'', aldus de woordvoerster. Er wordt een signalement van de dader verspreid via Burgernet.