Twitterend Nederland imiteert Jules Deelder

Bekende en minder bekende Nederlanders hebben een ode aan dichter Jules Deelder gedeeld via Twitter. Steevast voorzien van de zwarte zonnebril die zo kenmerkend is voor de nachtburgemeester, lezen mensen in korte filmpjes voor uit de werken van Deelder.

Het eerbetoon is een idee van de Poëzieweek. Zanger Lee Towers gaf deze week de aftrap . Hij filmde zichzelf terwijl hij een eigen versie voordroeg van 'Rotown Magic' van Deelder.De zanger kreeg navolging van onder meer Hugo Borst en Joost Eerdmans. De locoburgemeester blikte in zijn bijdrage terug op een bezoek van Deelder aan de Rotterdamse gemeenteraad, waarin hij opriep 'dingen meer op hun beloop te laten'.Borst kwam met bijdrage over een liefhebberij die hij deelt met Deelder: de voetbalclub Sparta. Voorzien van een Spartasjaal en zonnebril las de bebaarde schrijver vol enthousiasme voor uit het gedicht 'Spartageest'.Niet alle Twitteraars kwamen met een uitgebreide bijdrage. Zo hield tekstschrijver Annet Knoops het kort en simpel: ''Steeds als ik Jules zie, denk ik: 'was ik maar Arie'', sprak ze in de camera.Twitteraars die in de voetsporen van Deelder willen kruipen, hebben daarvoor nog even de tijd. De Poeziëweek duurt van 26 januari tot en met 1 februari. De winnaar van de actie #odeaandeelder wordt op de laatste dag bekend gemaakt.