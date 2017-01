GroenLinks schrikt van overlast door smog in Zuid-Holland

GroenLinks in Zuid-Holland eist maatregelen tegen de luchtvervuiling in de provincie. De partij is geschrokken van het smogalarm voor de provincie. ''Wij hoorden dat onder andere voetbaltrainingen van kinderen zijn afgelast vanwege de smog'', zei statenlid Potjer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwde eerder deze week voor een lage luchtkwaliteit door 'ongunstige weersomstandigheden'. Het instituut adviseerde mensen met klachten aan de luchtwegen om zware lichamelijke inspanning te vermijden.De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten zei woensdag zich zorgen te maken over de gevolgen voor de burgers. ''Dat kinderen door de ongezonde lucht niet meer buiten kunnen spelen en astmapatiënten binnen moeten blijven'', aldus de partij.GL-statenlid Berend Potjer wil dat de provincie zwaarder inzet op een schonere lucht. ''Het provinciebestuur zegt telkens dat ook zij de luchtkwaliteit een belangrijk speerpunt vinden, maar neemt in de praktijk nog vaak besluiten die daar niet aan bijdragen.''''Dit betekent dat we goed moeten kijken naar de effecten van industrie, auto- en vliegverkeer op de luchtvervuiling en ook bereid moet zijn om dit mee te nemen in de oplossing'', concludeert de politicus, die een 'concrete aanpak' wil.Niet alleen het RIVM sloeg deze week alarm over de luchtkwaliteit. Ook de DCMR kreeg veel klachten over stank. Volgens de milieudienst was sprake van smog en een verhoogde hoeveelheid fijnstof in de lucht.