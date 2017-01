Brand in transformatorhuisje Brielle onder controle

In een transformatorhuisje in Brielle heeft woensdagavond brand gewoed. Het blussen van het vuur had de nodige voeten in de aarde. De brandweer kon pas in actie komen toen de stroom van het gebouw was gehaald.

Door de brand viel de stroom uit bij een aangrenzende tuinbouwbedrijf. Monteurs van Stedin sloten uiteindelijk de stroom af bij het brandende transformatorhuisje, waarna het blussen kon beginnen. De brand was omstreeks 21:15 uur onder controle.



De vlammen sloegen kort daarvoor nog uit het pand. De brandweer vreesde even dat het vuur zou overslaan naar het naastgelegen bedrijf. Brandweerlieden konden dat uiteindelijk voorkomen.



Stroomuitval

De brand lijkt niet te hebben geleid tot grote stroomuitval in de omgeving. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was het transformatorhuisje vermoedelijk alleen bedoeld om stroom te leveren aan het tuinbouwbedrijf.



De oorzaak van de brand is volgens een woordvoerster van Stedin nog niet bekend. Volgens de netbeheerder is de stroom alleen uitgevallen bij het aangrenzende bedrijf.