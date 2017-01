Brand woedt in transformatorhuisje Brielle

De brandweer worstelt woensdagavond met een brand in een transformatorhuisje in Brielle. Omdat de stroom nog niet van het gebouw is gehaald, kan niet worden begonnen met blussen.

Naast het brandende transformatorhuis aan de Kloosterweg staat volgens de veiligheidsregio een bedrijfspand, dat inmiddels zonder stroom zit.



De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de tuinderij. Monteurs van Stedin zijn onderweg om de elektriciteit af te sluiten, zodat geblust kan worden.



Het is nog niet duidelijk of de stroomvoorziening in de omgeving in gevaar komt door de brand in het transformatorhuisje.