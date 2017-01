Trump-filmpje geeft Lee Towers miljoenenpubliek

Lee Towers was al wereldberoemd in eigen land, maar dankzij een filmpje van televisieprogramma Zondag met Lubach is de zanger nu ook bekend bij miljoenen mensen over de hele wereld. 'Geniaal', vindt hij zelf.

Komiek Arjen Lubach toonde in zijn programma een filmpje waarin Nederland werd voorgesteld aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. ''Jullie hebben Trump Towers, wij hebben Lee Towers'', was in het Engels te horen.Towers kreeg een link naar de video toegestuurd door zijn dochter. ‘’Sindsdien heeft mijn telefoon alleen maar roodgloeiend gestaan’’, vertelt hij telefonisch vanaf zijn vakantieadres. De zanger vindt het 'niet niks' dat de video al miljoenen keren is bekeken.Het programma bleek met het filmpje een onverwachte megahit in huis te hebben. De beelden werden op internet tientallen miljoenen keren aangeklikt. Amerikaanse en Mexicaanse internetgebruikers bescheuren zich op YouTube over de sketch.Ook Towers is enthousiast over zijn ongeveer zeven seconden durende optreden in het 'promotiefilmpje' van Lubach. ''Ik vond het geniaal gemaakt'', vertelt hij. ''En ik was zeer vereerd dat ik erin zat.''De komische video is via Facebook al 41 miljoen keer bekeken. Ook op de fanpagina 'Lee Towers Friends' is enthousiast gereageerd op de verrassende verschijning van hun idool in de internetsensatie.De fans voelen wel iets voor een optreden van Towers in de VS. ''Indien Trump over vier jaar wordt herverkozen en nog een artiest zoekt om zijn eedaflegging op te leuken is zanger Lee Towers kandidaat'', concluderen de 'vrienden van Lee'.Towers laat zich meestal niet uit over politiek , maar geeft wel toe 'niet echt' een fan te zijn van de president. ''Trump heeft het natuurlijk lastig. Hij is omstreden. Hij heeft natuurlijk nogal wat uitspraken gedaan die tenenkrommend waren'', zegt de zanger.Het is dan ook de vraag of hij over vier jaar zou willen optreden op een verkiezingsfeestje van Trump. ''Dan komt het tweede probleem om de hoek zeilen: dan ben ik 75'', lacht Towers.