Burgemeester wil overvallen Leerdam terugdringen

De burgemeester van Leerdam heeft maatregelen aangekondigd om nieuwe overvallen in de gemeente te voorkomen. De maat is vol nu een supermarkt aan de Markt voor de tweede keer in vijf weken is overvallen.





De eerste maatregelen worden al genomen. De politie plaatst donderdag mobiele camera's op 'strategische plaatsen' in het centrum. Die moeten enkele weken blijven staan. Bruinsma overweegt nog om daarna door de gemeente camera's te laten neerzetten.



Het onderzoek naar de overvallen is volgens de burgemeester nog in volle gang. ''De politie is ook bezig extra onderzoekskracht hiervoor vrij te maken'', aldus de burgemeester, die ook heeft aangedrongen op 'extra blauw op straat''.



De politie gaat volgens Bruinsma aan de slag met die oproep. ''Dit betekent in ieder geval dat er de komende weken extra agenten in het centrum van Leerdam zullen zijn, vooral op tijden waarop de overvallen hebben plaatsgevonden ''.