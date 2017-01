Basketballers Rotterdam met één been in halve finale

Forward Lease Rotterdam

De basketballers van Forward Lease Rotterdam hebben woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de kwartfinale van het bekertoernooi. In de eerste wedstrijd van het tweeluik met Weert was de formatie van coach Armand Salomon met 89-61 te sterk voor de bezoekers uit Limburg.

Het werd eigenlijk nooit spannend in het Topsportcentrum. Met nieuweling Jermaine Marshall - die vorige week zijn debuut maakte voor de Rotterdammers - werd een overtuigende zege geboekt. "Het is lekker om twee keer op rij te winnen. Ik ben blij als ik een steentje heb kunnen bijdragen aan de overwinning", zegt de Amerikaan tegenover RTV Rijnmond.



"We verdedigen ontzettend goed, maar het is jammer dat we Weert ontzettend veel tweede kansen gaven. Dat is niet nodig", aldus Salomon, die uitkijkt naar de return. "Die wil ik ook gewoon winnen. De beker is de kortste weg naar succes en dat willen we hebben."



Indien Forward Lease Rotterdam zich inderdaad plaatst voor de halve finale, dan is Landstede Basketbal uit Zwolle de tegenstander. Komende zaterdag treft het Weert opnieuw, maar dan in competitieverband.