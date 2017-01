Dames Sliedrecht Sport naar bekerfinale; heren niet

Sliedrecht Sport (archief)

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zich geplaatst voor de bekerfinale. Woensdag rekende het team van trainer Matt van Wezel op bezoek in Almelo na vijf sets af met Eurosped. Het werd 2-3 voor de Sliedrechters, die vorige week in de heenwedstrijd met 3-1 te sterk waren.

Sliedrecht Sport won de eerste twee sets met respectievelijk 23-25 en 12-25, maar door 25-22 en 25-21 zeges van Eurosped werd het nog spannend. Uiteindelijk trokken de bezoekers in de vijfde en tevens beslissende set aan het langste eind: 11-15.



Donderdag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt van Sliedrecht Sport in de finale. VC Sneek en topdivisionist Pharmafilter US staan dan tegenover elkaar in Amsterdam.



Heren

Het sprookje van de heren van Sliedrecht Sport in de beker zit erop. De ploeg uit de topdivisie wist woensdag in de halve finale niet opnieuw te stunten, want Orion uit Doetinchem was in Sporthal de Stoep met 3-1 te sterk: 12-25, 10-25, 25-21 en 17-25 waren de setstanden.



Sliedrecht Sport schreef al geschiedenis door in de kwartfinale Alterno te verslaan. De ploeg van coach Paul van der Ven won vorige maand met 3-0 van de eredivisionist.