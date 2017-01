Expositie brengt bezoeker terug naar de rampnacht van de watersnoodramp

Volgende week woensdag is het precies 64 jaar geleden dat grote delen van Zuid-Holland en Zeeland werden getroffen door de watersnoodramp. In het streekmuseum in Sommelsdijk besteden ze aandacht in een nieuwe expositie aan die rampnacht.

Met foto's en vooral tastbare herinneringen. Meer dan 1800 mensen overleefden die bewuste nacht van 1 februari 1953 niet.



"Wrakhout, een kapotte stoel en een wandkleed. Het zijn allemaal dingen die gevonden zijn na de rampnacht en meegenomen door het water", zegt Jan Bot namens het streekmuseum in Sommelsdijk.



Het gat in de dijk

De heer Boekelaar uit Den Bommel was bij de opening van de expositie aanwezig en kan zich de rampnacht nog goed herinneren:



''We waren net boven op de dijk toen er een vrachtwagen met zandzakken aankwam en die zakte in elkaar en werd meegenomen door de stroom. Toen is het gat in de dijk ontstaan. De vrachtwagen werd door het water honderden meters de polder in meegenomen.''