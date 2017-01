Verdachte vlucht spouwmuur in en raakt bekneld

Een Vlaardinger die probeerde zich te verstoppen voor de politie heeft urenlang bekneld gezeten in een spouwmuur.

De politie deed woensdagmiddag een inval in een woning aan de Aalscholverstraat om de man op te pakken. Die snelde naar het toilet waar hij zich in een spouwmuur wist te wurmen. Toen de agenten de man niet konden vinden, gingen ze weer weg.Een paar uur later belde de partner van de verdachte met brandweer en politie, omdat de man niet uit de muur kon komen.De brandweer trof hem ondersteboven aan en moest wat sloop- en breekwerk verrichten om hem te bevrijden. Hij is voor een aantal schrammen behandeld in een ambulance en daarna overgebracht naar het politiebureau.Volgens een politiewoordvoerder moest de man nog negen maanden in een 'instelling' zitten.