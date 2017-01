Jules Deelder gaat los over Amsterdammers bij Eva Jinek

Jules Deelder is woensdagavond in het tv-programma Jinek volledig los gegaan toen Rotterdam er in zijn ogen in een discussie nogal bekaaid vanaf kwam.

De ras-Rotterdammer ontstak in woede toen er over Amsterdam werd gezegd dat dat het centrum van Nederland zou zijn:''Dat denk jij natuurlijk hé, maar Rotterdam is het centrum van de wereld! Met je Amsterdam is het centrum van Nederland, hou toch op!'', brieste Deelder in de live-uitzending.De rapen waren helemaal gaar, toen schrijfster Connie Palmen -zelf woonachtig in Amsterdam- Rotterdammers betichtte van een minderwaardigheidscomplex. ''Want die schreeuwen zo hard'', verwijzend naar het gebrul van Deelder aan tafel.Eva Jinek moest alles uit de kast trekken om iedereen nog een beetje in het gareel te houden.Ze gaf een stevige reprimande aan Deelder: ''Jules, alsjeblieft, als het zo door gaat wil ik dat het ophoud. Hier aan tafel is een basisbeleefdheid!''