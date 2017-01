Rotterdamse brandweer duurste van Nederland

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

De brandweer in de regio Rotterdam is de duurste van heel Nederland. De gemeenten die vallen onder dit korps waren het afgelopen jaar zo'n 90 miljoen euro kwijt voor de inzet van de brandweer

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Per inwoner komt het bedrag uit op zo'n 70 euro. Relatief gezien is het daarmee niet het duurste korps. Dat is Amsterdam, waar mensen omgerekend een tientje meer betalen.



Alle gemeenten bij elkaar gaven het afgelopen jaar ongeveer een miljard euro aan de brandweer. De afgelopen jaren is dat bedrag wel wat gedaald, door bezuinigingen.