LIVE Vitesse - Feyenoord 0-0

Vitesse - Feyenoord

Feyenoord neemt het vanavond in de kwartfinale van de KNVB-beker op tegen Vitesse. Bij een overwinning kunnen de Rotterdammers zich plaatsen voor de halve finales.

De koploper van de eredivisie bereikte de laatste acht door ADO Den Haag met 5-1 te verslaan. Vitesse plaatste zich voor de kwartfinales door met 4-0 te winnen van de amateurs van Jodan Boys.



Het bekerduel is live te volgen op Radio Rijnmond. In Arnhem wordt om 20:45 uur afgetrapt. De uitzending begint al om 20:00 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen verslag van de wedstrijd. De presentatie is in handen van Frank Vijg.



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden en Kongolo; Toornstra, Tapia en Gustafson; Berghuis, Jørgensen en Elia.