Vitesse stoot titelverdediger Feyenoord uit de beker

Vitesse - Feyenoord

Feyenoord is er niet in geslaagd de halve finales van het bekertoernooi te bereiken. Arnhem bleek donderdagavond het eindstation waar Vitesse met 2-0 te sterk was. De goals van Guram Kashia en Adnane Tighadouini vielen beide in het eerste kwartier van de tweede helft.

Feyenoord trad aan zonder Karim el Ahmadi (Afrika Cup), Tonny Vilhena (geschorst), en Dirk Kuyt (gespaard) in de basis. De eerste grote kans in de wedstrijd was na een klein kwartier spelen voor Vitesse. Verdediger Maikel van der Werff dook volledig vrij op aan de linkerkant van de zestien en zag zijn inzet in de korte hoek gekeerd worden door keeper Brad Jones.



Enkele minuten later moest zijn collega Eloy Room voor het eerst optreden. Steven Berghuis stuurde een vrijde trap richting de kruising die de Vitesse-doelman knap onder de lat vandaan bokste. In de loop van de eerste helft slaagden beide ploegen er niet in het initiatief in de wedstrijd te nemen. Alleen Vitesse kwam voor de thee nog in de buurt van een doelpunt via de oud-Feyenoorder Kelvin Leerdam. Hij kopte over uit een corner.



Na tien minuten in de tweede helft brak Vitesse de ban in de wedstrijd. Uit een corner kopte aanvoerder Kashia de bal achter Jones. Feyenoord leek hier even van in de war te zijn, maar kon toch snel een kans creëren. Renato Tapia schoot alleen niet hard genoeg om Room te passeren. Nog binnen het uur verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Ricky van Wolfswinkel stuitte nog op Jones, maar in de rebound kon Tighadouini makkelijk scoren.



Scoreverloop

55' 1-0 Kahia

61' 2-0 Tighadouini



Opstelling Feyenoord

Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden en Kongolo; Toornstra, Tapia en Gustafson (Kuyt/70); Berghuis, Jørgensen en Elia (Basaçikoglu/70)